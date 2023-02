STORY: Ein schwerer Wintersturm hat am Mittwoch Teile der USA heimgesucht. Dutzende Schulbezirke in Dakota, Colorado und Wyoming sagten den Unterricht ab. Fahrten mit dem Auto wurden in einigen Gebieten im nördlichen Mittleren Westen, erschwert oder gar unmöglich. Laut nationalem Wetterdienst fielen an einigen Orten bis zu 60 Zentimeter Neuschnee. Der Wind wehte örtlich mit bis zu 100 Stundenkilometern. Am Flughafen von Chicago kam es daher zu Verspätungen und Flugausfällen. Landesweit waren rund 3500 Flüge betroffen. In Kalifornien sowie im Nordosten der USA warnte der Wetterdienst Autofahrer vor glatten Straßen. Zu den am stärksten betroffenen Städten im Mittleren Westen gehörte Minneapolis. Die Wetterbedingungen führten dort zu Stromausfällen. Die Behörden riefen den Notstand aus.

