STORY: Heftiger Schneesturm im Mittleren Westen der USA. Sowohl Nebraska als auch South Dakota waren am Dienstag besonders betroffen. Jedoch warnte der US-amerikanische Wetterdienst vor Auswirkungen von den Rocky Mountains bis hin zur Ostküste der USA. Nach Angaben von Behörden kam es durch das extreme Unwetter zur Annullierung von Dutzenden Flügen und Hunderte hatten am Dienstagnachmittag Verspätung. Auch der Unterricht fiel aus, weil Schulen geschlossen wurden. In Nebraska musste die Autobahn Interstate 80 geschlossen werden, so dass etliche LKW gezwungen waren, den Sturm unter anderem auf dem Parkplatz eines Stadions auszusitzen. Und es soll erstmal so weitergehen. Denn es wird erwartete, dass in den kommenden Tagen über einen halben Meter weiterer Schnee fällt. Hinzukommen starke Windböen von rund 100 km/h. Und die Menschen müssen sich warm anziehen, da damit gerechnet wird, dass die Temperaturen an manchen Orten auf fast Minus 30 Grad Celsius fallen könnten.

