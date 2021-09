Ein bewaffneter Mann hat in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Tennessee um sich geschossen und dabei mindestens einen Menschen getötet. Der Schütze habe sich ersten Erkenntnissen nach anschließend selbst erschossen, sagte ein Polizeibeamter. Der Vorfall habe sich am frühen Nachmittag in der Kleinstadt Collierville ereignet. Mindestens zwölf Menschen seien angeschossen worden, einige von ihnen hätten schwere Verletzungen erlitten. Die Zahl der Verletzten und Toten könne noch steigen, hieß es. Der zuständige Polizeichef Dale Lane zeigte sich schockiert: "So schlimm und entsetzlich diese Szene auch ist, ich bin seit 34 Jahren in diesem Bereich tätig und habe so etwas noch nie gesehen." Polizeibeamte stürmten den Tatort. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Supermarkts wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht- sie hatten sich im Laden vor dem Angreifer versteckt. Es wird vermutet, dass der Täter allein gehandelt hat. Sein Motiv war noch unklar.

