Die Blackbox soll Klarheit schaffen: Warum ist das ukrainische Passagierflugzeug kurz nach dem Start in Teheran abgestützt? In den USA rückt nun der Verdacht eines versehentlichen Abschusses durch eine iranische Rakete in den Vordergrund. Regierungsvertreter verweisen auf Satelliten-Daten. US-Präsident Donald Trump: "Ich habe einen Verdacht. Andere haben diese Vermutungen auch. Es ist eine tragische Sache. Jemand könnte auf der anderen Seite einen Fehler gemacht haben. Es ist geflogen. Es hatte nichts mit uns zu tun. Es flog durch eine ziemlich wilde Gegend. Manche sagen, es war mechanisch. Ich persönlich glaube nicht, dass das in Frage kommt. Wir werden sehen, was passiert. Ich weiß nicht. Es liegt an ihnen. Irgendwann werden sie die Blackbox freigeben. Im Idealfall bringen sie sie zu Boeing. Aber wenn sie sie Frankreich oder einem anderen Land geben würden, wäre das auch okay. Ich habe das Gefühl, etwas sehr Schreckliches ist passiert. Etwas sehr Verheerendes." Die iranische Luftfahrt-Behörde hat die Berichte unterdessen zurückgewiesen. Es sei unmöglich, dass eine Rakete die ukrainische Maschine getroffen hat. Bei dem Absturz am Mittwoch starben alle 176 Insassen.