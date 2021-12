Die Bilder zeigen eingestürzte Häuser und Trümmer auf den Straßen. Im US-Bundesstaat Kentucky und in angrenzenden Bundesstaaten sind wahrscheinlich in der Nacht zum Samstag rund 50 Menschen durch Tornados getötet worden. Das sagte der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear. Die Zahl der Opfer könne nach seinen Angaben auch noch deutlich darüber liegen. Die Lage habe eine geradezu historische Dimension. Denn es könnte sich um schlimmsten Schäden handeln, mit den meisten Opfern, die je von Tornados in dem Gebiet dokumentiert wurden. Der Gouverneur von Kentucky hatte kurz vor Mitternacht den Ausnahmezustand ausgerufen. Nach Angaben der Behörden wurden rund 20 Tornados in fünf US-Bundesstaaten gemeldet.

Mehr