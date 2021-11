Das Warten hat ein Ende: Nach 20 Monaten Einreisesperre dürfen ausländische Touristen und Geschäftsreisende wieder in die USA fliegen. Am Flughäfen Heathrow in London war der Andrang am Montag groß, die Freude auch. Nach Bekanntgabe der Öffnungen schnellten die Buchungszahlen in die Höhe. O-TON ALICE KEANE, USA-REISENDE: "Es ist wirklich aufregend. Ich wollte eigentlich schon kurz vor der Pandemie fliegen, und dann hat sich das lange verschoben. Toll, dass es endlich klappt." O-TON TALIA WARE, USA-REISENDE: „Aufregend, die letzte Reise liegt lange zurück." O-TON EDWARD LANGLEY, USA-REISENDER: "Wir haben die Luft angehalten vor lauter Anspannung. Und dann kam die Entscheidung. Schön, dass wir wieder reisen können. Es ist meine erste Reise in die USA, ich bin ganz aufgeregt." In den vergangenen 20 Monaten waren Reisen in die USA nur für US-Bürger möglich. Ausländische Reisende mussten eine Sondergenehmigung der US-Regierung vorweisen. Künftig sind Flugreisen wieder für alle Personen möglich, die geimpft sind und zusätzlich einen maximal drei Tage alten negativen Coronatest vorlegen. Ausnahmen gibt es unter anderem für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie für Regierungsbeschäftigte und Diplomaten.

