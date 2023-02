STORY: "Auf Anweisung des Präsidenten der Vereinigten Staaten haben Kampfflugzeuge, die dem U.S. Northern Command unterstellt sind, erfolgreich ein hoch fliegendes Objekt vor der Nordküste Alaskas abgeschossen", so der Chefsprecher des Pentagon, US-Brigadegeneral Patrick Ryder am Freitag.Den Angaben zufolge schoss ein US-Kampfflugzeug des Typs F-22 am Freitag ein Flugobjekt unbekannter Herkunft von der Größe eines Kleinwagens ab. Es wurde am Donnerstagabend in einer Höhe von gut zwölf Kilometern entdeckt und habe eine gewisse Gefahr für die Flugsicherheit dargestellt. Den Befehl zum Abschuss hatte Präsident Joe Biden erteilt. US-Präsidialamtssprecher John Kirby sagte am Freitag, dass das Objekt im äußeren Nordosten des US-Bundesstaates Alaska an der Grenze zu Kanada niedergegangen sei. Die Vorgänge erinnern an die Ereignisse kürzlich, als die USA am 4. Februar einen mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballon vor ihrer Küste abgeschossen haben. Dies hatte die Spannungen zwischen beiden Staaten verstärkt.

