STORY: Ein marmorner Kopf der Göttin Athene befand sich unter den insgesamt 58 gestohlenen Kunstwerken, die aus den USA zurück an ihren rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden - in diesem Fall an den italienischen Staat. Viele der Stücke befanden sich im Besitz US-amerikanischer Museen, die sie von mittlerweile überführten Kunsthändlern erworben und dann ausgestellt hatten, erklärt Staatsanwältin Lisa Delpizzo. "Diese Händler bedienen sich häufig einheimischer Plünderer, um Antiquitäten von archäologischen Stätten zu stehlen, wobei sie es besonders auf weniger gut geschützte Stätten abgesehen haben. Dadurch waren viele Händler in der Lage, einige der größten und wertvollsten Antiquitätensammlungen anzuhäufen - und sie an die Meistbietenden zu verkaufen." Matthew Bogdanos ist Leiter der Abteilung Antiquitätenschmuggel der Staatsanwaltschaft New York. "Eines der außergewöhnlichsten Stücke ist der 'Marmor-Kopf der Athene', mit einem Wert von mindestens drei Millionen Dollar. Dieses Stück war im Metropolitan Museum of Art ausgestellt. Mithilfe der Carabinieri konnten wir feststellen, dass der Kopf von einem der italienischen Schmugglernetzwerke geraubt wurde. Und wir haben die Ehre, ihn heute zurückzugeben." Weitere Restitutionen sollen folgen. Die Abteilung für Antiquitätenschmuggel sei die einzige ihrer Art, so Bogdanos. Sie habe bereits 4.500 Stücke im Wert von mehr als 250 Millionen Dollar sichergestellt.

