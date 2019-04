Mehr als 70 neue Masernfälle haben die Mediziner in den USA allein in der vergangenen Woche registriert. Das Land kämpft zurzeit gegen den wohl schwersten Masernausbruch seit fast zwei Jahrzehnten. Nach Angaben des amerikanischen Gesundheitsministeriums sind im Jahr 2019 626 Personen in 22 US-Bundesstaaten an Masern erkrankt. Viele Menschen zeigen sich beunruhigt. "Es macht mir Sorgen, dass es Masern gerade auf der ganzen Welt gibt - eine Krankheit, die in unserer Bevölkerung fast ausgerottet war." Mehr als die Hälfte der jüngsten Fälle traten in und um New York City auf, viele davon in der orthodoxen jüdischen Gemeinde in Brooklyn. Masern sind hoch ansteckend und können zu schweren Komplikationen und zum Tod führen. Die Krankheit wurde im Jahr 2000 durch Impfungen für ausgerottet erklärt. In jüngster Zeit erlebt sie ein Comeback. Trotz gegenteiliger wissenschaftlicher Beweise, lehnen manche Eltern Impfungen ab. Sie glauben, dass einige Impfstoffe Autismus oder andere Störungen verursachen können. Mediziner fordern die Eltern auf, ihre Kinder impfen zu lassen.