STORY: Ned Price, Sprecher des US-Außenministeriums, äußerte sich am Mittwoch in Washington unmissverständlich mit Kritik an den jüngsten Aussagen des israelischen Finanzministers im Zusammenhang mit der jüngsten Eskalation der Gewalt im Westjordanland. Demnach kritisieren die USA den Aufruf des israelischen Finanzministers, ein palästinensisches Dorf "auszuradieren". Die Äußerungen seien unverantwortlich, widerwärtig und ein Aufruf zur Gewalt, sagte Ned Price, in Washington. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu müsse sich davon öffentlich distanzieren. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich ist ein Ultranationalist in Netanjahus rechter Koalition. Er hatte zuvor zu einem Siedlerangriff auf das palästinensische Dorf Huwara gesagt: "Ich denke, dass Huwara ausradiert werden muss." Das müsse aber der Staat Israel tun "und nicht einzelne Menschen".

