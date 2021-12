Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Notfallzulassung für eine Anti-Corona-Pille ausgesprochen. Nach Angaben des Herstellers Pfizers verhindert das Medikament Paxlovid sehr erfolgreich schwere Krankheitsverläufe bei Hochrisikopatienten. Eine Zwischenanalyse von Testergebnissen ergab demnach, dass das Medikament das Risiko von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen bei Covid-19-Patienten um 89 Prozent senke. Jüngste Labordaten würden nahe legen, dass das Medikament seine Wirksamkeit gegen Omicron beibehält, so Pfizer. Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören eine Beeinträchtigung des Geschmackssinns, Durchfall, Bluthochdruck und Muskelschmerzen. Behandelt werden sollen mit Paxlovid positiv getestete Corona-Patienten ab zwölf Jahren mit milden bis mittleren Symptomen und einem großen Risiko für eine Verschlimmerung der Erkrankung. Das Medikament soll in den USA verschreibungspflichtig, aber kostenlos erhältlich sein. Mit der Auslieferung des Medikaments könne noch in diesem Jahr begonnen werden, hieß es. Die FDA erklärte allerdings, dass das nun zugelassene Medikament für die breite Bevölkerung kein Ersatz für eine Impfung sein könne. Pfizer Konkurrent Merck hat ebenfalls eine Anti-Corona-Pille in der Entwicklung. Erste Tests hatten aber gezeigt, dass das Medikament mit den Namen Molnupiravir weniger wirksam ist. Es reduzierte die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in einer klinischen Studie mit Hochrisikopatienten um etwa 30 %.

