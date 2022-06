STORY: Arbeiten unter extremsten Bedingungen. Sowohl physisch - als auch psychisch. Diese Rettungskräfte waren am Montag in einer Hochhaussiedlung in der ostukrainischen Stadt Charkiw unterwegs. Nach russischen Raketenangriffen auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine sollten Opfer geborgen werden. Wochenlang lag unter anderem der 43-jährige Sohn Sascha von Lidya Krylova in den Trümmern der Wohnung in der 15. Etage. Lidya erinnert sich an den Moment des Angriffs: "Die Rakete landete im Korridor dieses 16-stöckigen Gebäudes. Ich fing an, nach unten zu gehen, die Nachbarn halfen mir, wuschen mir das Gesicht und hielten meine Hand, als ich versuchte, den Schutt zu entfernen, der auf meinen Kopf gefallen war." Dies ist eine Geschichte von vielen, in dieser Stadt, in der vor der russischen Invasion rund 1,5 Millionen Menschen lebten. Der ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in der Nacht zu Mittwoch von militärischen Erfolgen nahe der Stadt Cherson im Süden des Landes und die ukrainischen Streitkräfte würden auch in Teilen der Region Charkiw östlich von Kiew vorstoßen. Nach Angaben der Sprecherin vom Weißen Haus Karine Jean-Pierre werde die USA keine Raketen an die Ukraine schicken, die über eine große Reichweite verfügten. Allerdings stellen die Vereinigten Staaten der Ukraine im Rahmen eines 700 Millionen US-Dollar schweren Waffenpakets modernste Waffen zur Verfügung. Die Lieferung umfasse demnach auch Mehrfachraketenwerfer des Typs HIMARS. Das Waffenpaket beinhalte darüber hinaus Munition, Radarsysteme, zusätzliche Flugabwehrraketen sowie Panzerabwehrwaffen. Laut den USA soll die Ausrüstung die militärische Fähigkeit der Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren verbessern. Der russische Angriffskrieg dauert mittlerweile seit rund 100 Tagen an.

