In den USA sollen alle Erwachsenen im Land ab Mitte April ein Anrecht auf eine Corona-Impfung bekommen. Das kündigte US-Präsident Joe Biden nach dem Besuch eines Impfzentrums an. Damit zog er seine bisherige Zielvorgabe für das Impfprogramm um knapp zwei Wochen vor. "Am 11. März habe ich angekündigt, dass ich bis zum 1. Mai alle Impfstellen für alle Erwachsenen öffnen werde. Viele Gouverneure, Demokraten und Republikaner, haben reagiert und beschlossen, diesen Tag zu schlagen, was gut war. Dank ihrer harten Arbeit, der harten Arbeit des amerikanischen Volkes und der harten Arbeit meines Teams, gebe ich heute bekannt, dass wir diesen Termin vom 1. Mai auf den 19. April landesweit vorverlegen werden. Das bedeutet, dass bis spätestens zum 19. April in jedem Teil dieses Landes jeder Erwachsene über 18 Jahren geimpft werden kann." Dennoch warnte Biden, die Nation sei mit Blick auf die Pandemie noch nicht über den Berg. Dabei verwies er auch auf neue Varianten des Virus. Das Weiße Haus erklärte, fast jeder Dritte Amerikaner und mehr als 40 Prozent der Erwachsenen hätten bislang mindestens eine Impfdosis erhalten. Fast jeder Vierte Erwachsene sei bereits voll geimpft. Das schnelle Tempo bei den Corona-Impfungen weckt Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom stellte am Dienstag eine mögliche Aufhebung der Corona-Beschränkungen ab dem 15. Juni in Aussicht.

Mehr