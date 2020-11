Nach Angaben des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums plant die Regierung mit ersten Impfungen gegen das Corona-Virus ab Dezember. Hintergrund sind die Daten, die von den Unternehmen Biontech und Pfizer bei ihrer groß angelegten Forschung erhoben haben. Demnach wird davon ausgegangen, dass der Impfstoff, der vor der Atemwegserkrankung Covid-19 schützen soll, bei über 90 % der Probanden funktioniert hat. Details der Studie wie zum Beispiel die Dauer des Schutzes und eine Differenzierung nach Altersgruppen fehlen noch. Diese Daten sollen aber bald veröffentlicht werden. Bereits in Kürze wird eine Notfallzulassung bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration, FDA, beantragt. Nach der FDA-Zulassung würden die Vereinigten Staaten etwa 20 Millionen Dosen des Pfizer-Impfstoffs pro Monat erhalten. Die USA haben einen Vertrag über 1,95 Milliarden Dollar für 100 Millionen Dosen. Als Erstes sollen älterer Menschen in Pflegeheimen sowie medizinisches Personal geimpft werden.

