In den USA sind inzwischen so viele Infektionen mit dem Coronavirus registriert wie in keinem anderen Land der Welt. Mit mehr als 82.000 gemeldeten Fällen überrundeten die Vereinigten Staaten China, wo laut am Freitag veröffentlichten Zahlen zuletzt über 81.000 Erkrankungen gezählt wurden. In Italien, dem Zentrum der Pandemie in Europa, sind mehr als 80.500 Ansteckungen bekannt. In den USA starben bisher über 1.200 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19. Sie grassiert derzeit vor allem in der Metropole New York. Als nächster Brennpunkt gilt unter Experten New Orleans, wo Karnevalsfeiern die Verbreitung beschleunigt haben sollen. In beiden Städten drohen Beatmungsgeräte knapp zu werden. Die University of Washington hält einer Studie zufolge in den kommenden vier Monaten mehr als 81.000 Virus-Tote in den USA für möglich.