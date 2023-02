STORY: Antrittsbesuch des brasilianischen Präsident Lula da Silva am Freitag in den USA. Präsident Joe Biden empfing seinen Gast im Weißen Haus und gemeinsam betonten sie einen engeren Schulterschluss beider Länder, besonders nach den Angriffen auf Kongressgebäude in beiden Staaten. Brasilien und die Vereinigten Staaten wollen unter anderem allerdings auch bei der Bekämpfung des Klimawandels besser zusammenarbeiten. Beide Präsidenten unterstrichen nach ihren Gesprächen die Notwendigkeit, die Demokratie auf dem amerikanischen Kontinent zu verteidigen. Mit Blick auf die Proteste von Oppositionsanhängern in der jüngsten Vergangenheit sagte Biden, die Demokratie sei in beiden Ländern einer Prüfung unterzogen worden, habe aber gesiegt. Der Antrittsbesuch von Lula da Silva fand rund einen Monat nach dem Angriff rechter Anhänger des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf den Präsidentenpalast, das Kongressgebäude und den Sitz des Obersten Gerichts in der Hauptstadt Brasília statt. Die gewaltsame Erstürmung der Gebäude weckte Erinnerungen an die Ereignisse in Washington vor gut zwei Jahren, als Trump-Anhänger den US-Kongress besetzten und dabei mehrere Personen ums Leben kamen.

Mehr