Die USA und China haben am Mittwoch im Handelsstreit ein erstes Teilabkommen geschlossen. Im Weißen Haus in Washington unterzeichneten US-Präsident Donald Trump und der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He das entsprechende Dokument. Nach US-Angaben soll China nun deutlich mehr Energie, Industriegüter, Agrarerzeugnisse und Dienstleistungen in den USA einkaufen, um das riesige Handelsdefizit der Vereinigten Staaten zu verringern. Viele Sonderzölle, die im Zuge des Konflikts gegenseitig erhoben wurden, bleiben aber zunächst in Kraft. Trump sprach in Washington von einem historischen Tag: "Heute haben wir einen sehr bedeutenden Schritt unternommen, etwas, was es noch nie zuvor mit China gegeben hat. In Richtung eines künftigen gegenseitigen Handels, der fair sein wird. Wir haben die erste Phase des historischen Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und China unterzeichnet. Zusammen haben wir die Fehler der Vergangenheit korrigiert und eine Zukunft der wirtschaftlichen Gerechtigkeit und Sicherheit eingeleitet. Für amerikanische Arbeiter, Farmer und Familien." Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier reagierte erleichtert auf die Unterzeichnung. "Es sei eine gute Nachricht, dass die USA und China ihre Handelskonflikte nicht weiter eskalieren, sondern nach gemeinsamen Lösungen suchen", sagte der CDU-Politiker.