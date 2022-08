STORY: Für die Ukraine, gegen den Krieg. Am Mittwoch, dem ukrainischen Unabhängigkeitstag, sind weltweit, wie hier in New York, Menschen auf die Straße gegangen, um Solidarität mit dem von Moskaus Truppen angegriffenen Land zu zeigen - sechs Monate nach Beginn des russischen Einmarsches. Im Central Park enthüllten New Yorkerinnen und New Yorker das "Banner des Mutes", die nach Angaben der Veranstalter die weltweit größte Nationalflagge der Ukraine. Dutzende von Menschen trugen kleinere Fahnen oder hatten sie um den Körper gewickelt. "Wir sind die Ukraine und sie wird immer unabhängig sein", so diese Frau. "Wir werden immer an ihrer Seite stehen." Auch US-Präsident Joe Biden ließ am Mittwoch an den Beginn des Krieges erinnern - und sagte dem Land weitere Unterstützung in Höhe von drei Milliarden US-Dollar zu. Bei dieser sogenannten Sicherheitsunterstützung handelt es sich nach Angaben eines Sprechers um das größte Hilfspaket Washingtons seit Beginn des Krieges. Experten vermuten aber, dass das Geld erst in einigen Monaten oder gar Jahren in Kiew ankommen könnte. Auch Kanada zeigte Flagge, so hier vor dem Parlament des Bundesstaates Ontario in Toronto. Auch diese Kanadier mit ukrainischen Wurzeln waren dabei. "Wir feiern den 31. Unabhängigkeitstag der Ukraine, Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Und genau dieser Tag heute ist sehr wichtig, denn es ist ein halbes Jahr her, dass Russland seinen Angriff auf die Ukraine begonnen hat." "Meine Botschaft: Bleibt weiter an unserer Seite, kämpft mit uns, denn die Ukraine steht nicht nur für die eigene Freiheit ein wie seit Jahrhunderten, sondern auch für die Freiheit aller demokratischen Länder, wir brauchen Eure Hilfe." Seit dem Einmarsch der russischen Streitkräfte am 24. Februar hat sich der Krieg zu einem zermürbenden Kampf entwickelt, der hauptsächlich im Osten und Süden des Landes ausgetragen wird.

Mehr