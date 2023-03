STORY: US-Präsident Joe Biden und der kanadische Premierminister Justin Trudeau haben am Freitag bei einem Treffen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen autoritäre Regime betont. Darüber hinaus haben sich die beiden Länder offenbar auf ein neues Asylabkommen geeinigt. Laut Medienberichten würde das Abkommen Kanada ermöglichen, den illegalen Grenzübergang Roxham Road zwischen New York und Quebec zu schließen. Über diesen gelangten zuletzt tausende Asylsuchende von den USA nach Kanada. Im Gegenzug soll Kanada offenbar von den USA Migranten aus Süd- und Mittelamerika aufnehmen. Biden befindet sich derzeit auf seinem ersten Staatsbesuch in Kanada seit seinem Amtsantritt 2021. Neben dem Thema Migration will er mit Trudeau unter anderem auch über Handelsfragen und Möglichkeiten der militärischen Zusammenarbeit sprechen.

