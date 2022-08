STORY: Die USA haben am Mittwoch einer Aufnahme Schwedens und Finnlands in die Nato zugestimmt. Der US-Senat befürwortete mit 95 Stimmen die Ratifizierung der Beitrittsdokumente, nur eine Stimme war dagegen. Das Ergebnis übertraf damit bei Weitem die erforderliche Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen. US-Präsident Joe Biden erklärte, dass dieses historische Votum ein wichtiges Signal sei für das anhaltende, überparteiliche Engagement der USA für die Nato und dafür, dass das Bündnis auf die aktuellen Herausforderungen vorbereitet sei. Schweden und Finnland haben als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar einen Antrag zur Aufnahme in das Bündnis gestellt. Russland hat beide Länder wiederholt vor diesem Schritt gewarnt. Erst nach der Ratifizierung aller Nato-Mitgliedsstaaten sind die beiden Länder durch die Verteidigungsklausel geschützt. Dieser Prozess könnte allerdings bis zu einem Jahr dauern.

