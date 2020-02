Vertreter der USA und der Taliban haben am Samstag ein Abkommen unterzeichnet. In Katars Hauptstadt Doha trafen sich dazu ein hochrangiger US-Diplomat und Taliban-Mitgründer Abdul Ghani Baradar. Zur Unterzeichnung war auch US-Außenminister Mike Pompeo angereist. Der Vertrag sieht Folgendes vor: Im Zeitraum von 135 Tagen soll die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan in einem ersten Schritt auf 8600 reduziert werden. Die USA stellen einen Komplettabzug ihrer Truppen aus Afghanistan in Aussicht. Die Soldaten der Vereinigten Staaten und der Nato sollen binnen 14 Monaten das Land verlassen, wenn sich die radikalislamischen Taliban an ihre Zusagen halten. Die Taliban versprechen in dem Abkommen, keine Terroristen mehr in Afghanistan zu dulden. Außerdem erklärten sich diese bereit, binnen zwei Wochen Friedensgespräche mit der Regierung in Kabul aufzunehmen. In Doha hatten Taliban und US-Vertreter in den vergangenen eineinhalb Jahren immer wieder über ein Abkommen verhandelt.