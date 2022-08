STORY: Die USA haben wegen der steigenden Zahl an Affenpocken-Infektionen am Donnerstag den nationalen Notstand ausgerufen. Am Mittwoch war die Zahl der Fälle in den Vereinigten Staaten auf über 6.600 gestiegen. Fast alle Infizierten waren Männer, die Sex mit Männern hatten. Das Virus, das meist nur leichte Symptome wie Fieber oder Hautläsionen hervorruft, wird durch engen Hautkontakt übertragen. Das habe aber nicht immer unbedingt mit Sex zu tun, sagt Anthony Fauci, medizinischer Chefberater von US-Präsident Joe Biden. "Aber man muss solche Dinge immer ernst nehmen und offen dafür sein, dass es noch mehr solcher Fälle geben könnte. Man will die Leute nicht in Panik versetzen, weil es keinen Grund gibt, sich jetzt übermäßig Sorgen zu machen, aber gleichzeitig sollte man im Moment sehr aufmerksam sein, sehr vorsichtig sein und genau verfolgen, was vor sich geht. Die Weltgesundheitsorganisation hatte bereits im Juli die Affenpocken zu einem "internationalen Gesundheitsnotfall" erklärt und damit die höchste Alarmstufe ausgerufen. Im Kampf gegen die Viruskrankheit haben die USA bereits 156.000 Dosen Affenpocken-Impfstoff verteilt und weitere 2,5 Millionen bestellt.

Mehr