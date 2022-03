STORY: Vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine hat die US-Regierung weitere Sanktionen gegen russische Oligarchen verhängt. US-Präsident Joe Biden sagte, die Oligarchen würden sich ihre Taschen mit dem Geld des russischen Volkes füllen, während die Menschen in der Ukraine sich in U-Bahn-Stationen vor russischen Raketen verstecken müssten. Das Weiße Haus erklärte, diese Individuen und ihre Familienmitglieder würden vom US-Finanzsystem ausgeschlossen, ihr Vermögen in den USA werde eingefroren und ihr Besitz blockiert. Von den US-Sanktionen ist unter anderem auch Alischer Usmanov betroffen. Der Gründer des russischen Bergbauunternehmens Metalloinwest, gilt als einer der reichsten Personen Russlands und als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Putin. Das US-Außenministerium gab außerdem bekannt, dass es gegen 19 russische Oligarchen und Dutzende ihrer Familienangehörigen und engen Mitarbeiter Visaverbote verhängt habe. Die USA hatten bereits vergangene Woche Sanktionen gegen Putin, seinen Außenminister Sergej Lawrow sowie mehrere Oligarchen verhängt. Nun wurde diese Liste erweitert. Die USA folgten damit der EU, die am Montag Putin-Sprecher Peskow und eine Reihe von Oligarchen auf ihre Sanktionsliste gesetzt hatte. REUTERS / FBI HANDOUT / RUSSIAN POOL / RURTR / ANI / AGENCY POOL / RU-24 / IOC / RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT / SPUTNIK/MIKHAIL KLIMENTYEV/KREMLIN VIA REUTERS / U.S. NETWORK POOL / SOCIAL MEDIA WEBSITE / WHITE HOUSE HANDOUT

