Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tagte am Mittwoch, um sich mit dem Angriff auf ein Flüchtlingslager in Libyen zu beschäftigen. Bei dem Luftangriff Dienstagnacht auf das Lager in einem Vorort von Tripolis hatte es laut Angaben der UNO 44 Tote und über 130 Verletzte gegeben. Eine klare Position des Sicherheitsrats gab es im Anschluss jedoch nicht. Etwa eine offizielle Erklärung, die den Vorfall klar verurteilt und eine Feuerpause gefordert hätte. Laut Angaben von Diplomaten habe die US dies verhindert. Warum die USA, die in dem 15-köpfigen Rat ein Vetorecht haben, die Erklärung nicht mittragen wollten, war zunächst nicht klar. In dem Lager wurden überwiegend afrikanische Migranten festgehalten. Der UN-Libyen-Beauftragte Ghassan Salame erklärte, der Angriff erreiche "klar das Niveau eines Kriegsverbrechens". UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine unabhängige Untersuchung. Die international anerkannten Regierung in Tripolis wirft den Truppen des abtrünnigen General Chalifa Haftar vor, für den Angriff verantwortlich zu sein. Diese weisen das zurück. Bereits vor drei Monaten hatten Haftars Truppen eine Offensive auf Tripolis begonnen. Das Flüchtlingslager befindet sich in einer Art Hangar östlich der Hauptstadt und hatte 600 Menschen beherbergt.