STORY: Zunehmend Besorgnis im Ausland wegen der Corona-Welle in China. Auch die USA kündigten nun für das neue Jahr eine Corona-Testpflicht für Reisende aus dem Land an. Hintergrund sind unter anderem Sorgen vor der Entstehung neuer Virus-Varianten. Die US-Gesundheitsbehörde erklärte, dass ab dem 5. Januar für alle Flugpassagiere ab 2 Jahren ein negatives Testergebnis spätestens zwei Tage vor dem Abflug aus China, Hongkong oder Macao vorgelegt werden müsse. Auch andere Länder haben bereits Testpflichten verhängt: darunter Italien, Japan, Indien, Südkorea und Taiwan. China verzeichnet aktuell einen rapiden Anstieg der Infektionszahlen nach der unvermittelten Kehrtwende, in der bisher sehr strengen Null-Covid-Politik des Landes.

