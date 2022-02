Die Vereinigten Staaten verlegen Botschaft in der Ukraine von der Hauptstadt Kiew nach Lwiw im Westen des Landes. Das hat Außenminister Antony Blinken am Montag mitgeteilt, mit Hinweis auf eine "dramatische Beschleunigung des Aufbaus der russischen Streitkräfte" an den Grenzen der Ukraine. Zuvor hatten US-Beamte gewarnt, Moskau könne jederzeit einen Angriff auf das Land starten. Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, begründete den Schritt mit der Haltung Russlands. "Wir stützen unsere Einschätzung auf das, was wir vor Ort mit eigenen Augen sehen, nämlich eine fortgesetzte und unprovozierte russische Aufrüstung an der Grenze." Die meisten Botschaftsmitarbeiter wurden bereits angewiesen, die Ukraine zu verlassen. US-Bürgern wurde geraten, dies auf dem Landweg zu tun. Pentagon-Sprecher John Kirby warnte am Montag, dass es im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine Opfer auf beiden Seiten geben werde. "Sollten sie eine weitere größere Militäroperation durchführen, werden Menschenleben in Gefahr sein. Sicherlich ukrainische, aber auch russische Menschenleben. Das wird nicht unblutig ablaufen." Moskau weist die Anschuldigungen des Westens zurück. Russland hatte am Montag angedeutet, dass die Regierung zu weiteren Gesprächen mit dem Westen bereit sei. Außenminister Lawrow sagte, die diplomatischen Möglichkeiten seien "noch lange nicht ausgeschöpft".

