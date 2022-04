STORY: Der US-Kongress hat mit überwältigender Mehrheit ein Gesetz von 1941 reaktiviert. Der sogenannte Lend-Lease Act hatte ursprünglich den Briten geholfen, sich gegen die Angriffe der Deutschen im Zweiten Weltkrieg zu wehren, bevor die USA in den Krieg eintraten. Jetzt soll das Gesetz die Biden-Regierung befähigen, große Mengen an Waffen an die Ukraine zu verschenken. "Somit ermöglichen wir es der US-Regierung, schneller die ukrainischen Sicherheitskräfte zu unterstützen, sagte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Das Gesetz muss nun noch von Präsident Joe Biden unterzeichnet werden. Der hatte kurz zuvor den Kongress um weitere Hilfsgelder für die Ukraine in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar gebeten. "Wir brauchen dieses Gesetz, um die Ukraine in ihrem Kampf für die Freiheit zu unterstützen. Und nun werden auch unsere NATO-Verbündeten, unsere EU-Partner, ihren gerechten Anteil an den Kosten tragen. Aber wir müssen das tun. Wir müssen auch unseren Teil zur Führung des Bündnisses beitragen. Und die Kosten dieses Kampfes sind nicht billig, aber wenn wir der Aggression nachgeben, wird es noch teurer, wenn wir es zulassen." Bisher hatte die Biden-Regierung insgesamt Militärhilfe im Wert von 3,7 Milliarden US-Dollar an die Ukraine geliefert und versprochen. Bidens Sprecherin Jen Psaki erklärte, es gehe aus US-Sicht um einen lang anhaltenden Kraftaufwand und um einen längeren Krieg.

