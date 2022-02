In der Ukraine-Krise stehen die Zeichen auf Krieg. So sehen das zumindest die USA. Nach Angaben der US-Regierung stellt man sich auf eine Eskalation im Konflikt mit Russland ein. US-Präsident Joe Biden sagte bei einem Krisentelefonat mit Partnerländern, dass eine Invasion der Ukraine durch Russland sehr bald erfolgen könne. Biden und mehrere europäische Länder forderten bereits ihre Bürger auf, die Ukraine zu verlassen. Allerdings laufen auch Bemühungen zur Beilegung des Ukraine-Konflikts. US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin wollen am Samstag miteinander telefonieren. Auch ein Gespräch von Putin mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist für Samstag geplant. Bundeskanzler Olaf Scholz will am Montag nach Kiew und am Dienstag nach Moskau reisen, wo er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentrifft. Russland hat an der Grenze zur Ost-Ukraine mehr als 100.000 Soldaten zusammengezogen. In Belarus hält das russische Militär ein großangelegtes Manöver ab. Der Westen befürchtet einen Einmarsch in die Ukraine. Die Regierung in Moskau bestreitet dies. Sie verlangt vom Westen Sicherheitsgarantien wie eine Zusage, die Ukraine dauerhaft nicht in die Nato aufzunehmen.

