STORY: Treffen in Usbekistan. Der russische Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatspräsident Xi Jinping sind am Donnerstag in der Stadt Samarkand zu einem persönlichen Gespräch zusammengekommen. Anlass war der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. "Das außenpolitische Tandem zwischen Moskau und Peking spielt eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der globalen und regionalen Stabilität. Wir setzen uns gemeinsam für die Schaffung einer gerechten, demokratischen und multipolaren Weltordnung ein, die auf dem Völkerrecht und der zentralen Rolle der UNO beruht", so Putin. China ist Russlands größter Abnehmer von Öl. Putin kam in Samarkand mit weitere Staats- und Regierungschefs zusammen, unter anderem des Iran und Pakistans. Beim Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag soll es nach russischen Angaben um die Umsetzung des Getreideabkommens gehen, das den Export aus der Ukraine regelt. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und den gegen Moskau verhängten Sanktionen gilt die russische Staatsführung als international weitgehend isoliert. Zuletzt hatte Bundeskanzler Scholz Putin, hier bei seiner Ankunft in Usbekistan, in einem Telefonat erneut aufgefordert, Russlands Truppen aus der Ukraine ab abzuziehen und die Angriffe einzustellen.

