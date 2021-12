Virenfreie Luft in Innenräumen - das dürften sich in diesen Tagen viele Menschen wünschen angesichts eines weiteren Corona-Winters und drohender Einschränkungen durch die sich rasant ausbreitende Omicron-Variante. Deutsche Wissenschaftler haben nun eine Virenschutzwand aus UV-C-Licht entwickelt, die nach eigenen Angaben genau das kann: 99 Prozent aller Viren abtöten. Reiner Prohaska ist Geschäftsführer von Smart United, dem Unternehmen, das mit Wissenschaftlern der LMU München und der Technischen Universität München (TUM) zu diesem Thema zusammenarbeitet: O-Ton: "Wir haben hier eine parallele, homogene UV-C-Lichtwand. Kein Virus kann diese Lichtwand durchdringen. Das Problem war, das UV-C-Licht so zu parallelisieren, dass es gerade nach unten geht, damit wir keine Streustrahlen links und rechts haben. Außerdem haben wir Sensoren an den Seiten der Lichtwand, damit niemand mit dem Licht in Berührung kommen kann. Eine weitere Herausforderung war es, Streustrahlung auf dem Boden zu verhindern. Deshalb haben wir dieses Absorbermaterial. Sie können es auf diesem Papier sehen, das fluoresziert." Ihr Projekt basiere auf einem physikalischen Prinzip, wie eben zum Beispiel UV-Strahlung oder andere Arten von Strahlung, die für sich genommen schon wirksam sind. Das bedeute, wenn man zum Beispiel das genetische Material des Virus in einem Aerosolteilchen angreife, könne man das unabhängig davon tun, ob diese Mutante Alpha, Beta, Gamma oder Delta heiße, sagt Andreas Wieser, Forscher am Tropeninstitut der LMU München: O-Ton: "Das ist eine UV-Lichtwand, die wie ein Lichtvorhang Licht von der Decke bis zum Boden abgibt. Und die ist für Krankheitserreger bei normaler Luftgeschwindigkeit fast völlig undurchlässig, selbst wenn man mit etwas Abstand hustet oder niest, können Bakterien oder Viren die Wand im Grunde nicht lebendig passieren. Das Ergebnis ist, dass man eine Barriere schafft, die man nicht hören, nicht sehen, nicht riechen, nicht fühlen kann, die aber Lufträume trennen kann, für die man sonst eine Glasscheibe oder eine Plexiglasscheibe braucht." Damit man sich in den durch UV-Lichtwände abgetrennten Räumen natürlich bewegen und durch sie hindurchgehen könne, sei eine Sicherheitseinrichtung installiert worden, die das System ausschalte, sobald man sich der Lichtwand nähere. Und wenn man auf der anderen Seite der Barriere wieder herauskomme, schalte es sich sofort wieder ein. Laut den Entwicklern könnten solche neuartigen UV-C-Lichtwände zum Beispiel die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen, möglichst auch ohne Maske.

Mehr