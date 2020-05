Kopfüber in den Feiertag. Das kann nicht jeder. Aber wenn man das so hinbekommt, dann ist es durchaus ein spektakulärer Hingucker. Aber an Christi Himmelfahrt ist ja bekanntlich auch Vatertag. Und da überall Corona-Beschränkungen gelten, ist das für viele die Gelegenheit mit den Kindern etwas zu unternehmen. Der Zufall will es, dass an diesen Feiertag dann auch das Kölner Stadionbad zum ersten Mal seine Tore öffnete. Coronabedingt wurden die Eintrittskarten online verkauft, um die Anzahl der Besucher besser zu kontrollieren. Und wer es dann einmal geschaffte hatte, ins Bad zu kommen, der zeigte sich dann auch entsprechend zufrieden: O-TON BESUCHER MICHAEL HARMS "Also ich genieße jetzt hier den Tag mit meinen drei Kindern und das ist für mich Vatertag genug also ich muss nicht mit dem Bollerwagen losziehen." O-TON BESUCHER STEFAN BARTENBACH "Mit meiner Tochter, mit der Familie sind wir hier und ich finde als Vater ist es das Größte, wenn man mit der Familie unterwegs ist im Schwimmbad und, ja, das Wetter genießen." O-TON BESUCHER JAN ZEESE "Ja genau so, was gibt es Schöneres als bei dem Wetter im Freien mit den Kindern zu planschen, finde ich super." Man kann also sagen: Dieser Vatertag ist unter diesen Umständen ein schöner Tag zum genießen. Vor allem solange es nur die Welle im Schwimmbad ist, die man zu spüren bekommt - und nicht eine zweite Ansteckungs-Welle mit dem Coronavirus in Deutschland.