Am 14. Februar wird an vielen Orten rund um die Welt der Valentinstag begangen. Und da haben sich auch die Küchen-Chefs der Kantine bei den Olympischen Spielen von Peking etwas ganz Besonderes ausgedacht. Denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Es gab unter anderem einen Brunnen mit rosa Schokolade oder herzförmige Lutscher und weitere Leckereien, die die Herzen der Athleten und der Medienvertreter erwärmen sollten. Denn auch, wenn sich dort alle wegen der Corona-Pandemie in einer sogenannten Blase aufhalten, darf die ja durchaus mal etwas süß und kitschig sein. Was ganz anderes hat man sich in Griechenland ausgedacht. Dort waren Taucher mit Herzen unterwegs. Das Ganze geht auf eine Idee der Gemeinde von Alonnisos zurück. Die Insel liegt nördlich von Athen. Denn mit dieser Aktion zum Valentinstag will man auf die Möglichkeit von Unterwasserhochzeiten aufmerksam machen. Nach Angaben der örtlichen Behörde sei sogar bereits ein Termin für August reserviert. Hier liegt also nicht nur Liebe in der Luft, sondern man findet sie wohl auch unter Wasser.

Mehr