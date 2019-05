HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen: "Besonders weil viele jetzt in einer ersten Reaktion sagen: 'Dir sind ja eh alle gleich die Politiker, typisch Politik.' Und ich verstehe das, dass wenn in einer ersten Reaktion, im ersten Schock so reagiert. Aber ich bitte Sie herzlich, genauer hinzusehen. Politikerinnen und Politiker wollen das Leben in einer Gesellschaft verbessern und sie ordnen diesem Ziel für gewöhnlich sehr viel unter, in ihrem Privatleben und in anderen Bereichen. Manchmal kommen sie von ihrem Weg ab, überschreiten Grenzen, verletzen Menschen, zerstören Vertrauen. Und in diesem Sinne entschuldige ich mich für das Bild, das die Politik bei uns gerade hinterlassen hat. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber das müssen wir alle gemeinsam beweisen. Meine Damen und Herren das Bild Österreichs in Europa und der Welt wiederherstellen, Vertrauen aufbauen, das wird nur gemeinsam gehen. Und allen Beteiligten möchte ich deutlich sagen: 'Jetzt ist nicht die Zeit der Wahlkampfreden.' Ich appelliere an alle Verantwortungsträger in diesem Land, die politische Verantwortung auch für dieses Land zu tragen. Denken Sie bitte jetzt nicht daran, was sie für ihre Partei kurzfristig herausholen können sondern denken Sie daran, was sie für Österreich tun können."