Über ein Jahrhundert lang befand sich das Van Gogh-Gemälde "Scène de rue à Montmartre" im Besitz ein und derselben französischen Familie. Höchstens in Katalogen tauchte es mal auf, blieb sonst aber stets hinter verschlossenen Türen. Das Bild entstand 1887 als Van Gogh mit seinem Bruder Theo in Paris lebte. Damals bestand die Gegend aus Feldern, vereinzelten Häusern und Windmühlen am Rande der Stadt. Günstige Mieten lockten die Künstler-Bohème. Nun ist die "Straßenszene am Montmatre" versteigert worden. Geboten wurde online oder per Telefon aus Paris, New York und Hongkong. 13,1 Millionen Euro muss der neue Besitzer mit der Nummer 51 inklusive Gebühren auf den Tisch legen. Ob und wie lang das Gemälde diesmal von der "Bildfläche" verschwindet, ist nicht bekannt.

Mehr