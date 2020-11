Man könnte es einen überschäumend freundlichen Empfang nennen, hier am Flughafen von Varadero in Kuba: Eine Condor-Maschine mit rund 150 Tourismus-Vertretern aus Deutschland wird dieser Tage mit einem Extra-Salut aus Wasser willkommen geheißen. Kuba öffnet sich nach Corona-Schließungen schrittweise wieder für den Tourismus. Touristinnen und Touristen aus Deutschland hier scheinen das gut zu finden: O-Ton:„ Ich bin so glücklich, dass ich mal wieder rauskomme aus Deutschland. Nach dieser langen Zeit, seit die Pandemie im März losging. Und ich bin echt froh, auf dieser wundervollen Insel zu sein, auf Kuba. O-Ton:„ Ich fühle mich wunderbar. Endlich wieder draußen! Im Ozean vor Varadero! Überall tolle Leute hier, freundlich, herzlich. Es ist einfach schön, wieder hier zu sein. Also, Leute, fürchtet Euch nicht, kommt in die Natur, Corona tut hier nix!" O-Ton: „Ich denke, in Kuba ist es ein wenig sicherer, weil es hier nicht so viele Erkrankte gibt!" Die Behörden hier erklären, man wolle beides schaffen, den Tourismus wieder hochfahren und das Virus unter Kontrolle behalten. Von November bis März ist in Kuba normalerweise touristische Hochsaison. Trotz vieler wirtschaftlicher Probleme und eines verschärften US-Embargos: Das für alle offene Gesundheitssystem auf der Insel hat sich bisher auch in der Corona-Krise bewährt - offiziell wird derzeit von nur 128 Toten in Verbindung mit dem Virus berichtet. Das deutet auf eine deutlich bessere Corona-Bilanz hin im Vergleich zu jener in den USA.

