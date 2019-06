Die Burger, die das US-Unternehmen Beyond Meat herstellt sehen so aus und sollen auch so schmecken, als ob sie aus Fleisch sind. Tatsächlich stellt das Unternehmen aber Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis her. Tierische Zutaten sind strikt tabu. Offenbar liegt das Unternehmen mit dieser Geschäftsidee voll im Trend. Vor einem Monat feierte Beyond Meat mit den veganen Burgern sein Debüt an der New Yorker Börse, jetzt legte es erstmals Geschäftszahlen vor. Und die sorgten bei den Anlegern für Begeisterung: Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um satte 215 Prozent auf 40,2 Millionen Dollar, wie Beyond Meat am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Verlust nahm zwar um knapp 16 Prozent auf 6,6 Millionen Dollar zu. Dennoch übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen. Inzwischen hat Beyond Meat einen Börsenwert von über 5,9 Milliarden Dollar erreicht, ein Ende des starken Umsatzwachstums ist nicht in Sicht. Dabei spielt auch der europäische Markt eine wichtige Rolle. In Deutschland werden die veganen Burger derzeit bei der Großhandelskette Metro und beim Discounter Lidl verkauft.