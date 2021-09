Beim renommierten Filmfestival von Venedig hat das Werk der Französin Audrey Diwan den Goldenen Löwen gewonnen. Die Regisseurin zeigte sich nach der Preisverleihung am Samstagabend extrem glücklich: "Es gibt Platz und Raum für alle, das ist es, was Gleichberechtigung bedeutet. Es bedeutet alle zuzulassen. Und ich liebe die Filme von Chloé Zhao und Julia Ducournau sehr. Und ich bin so glücklich, nun auch eins dieser Mädchen zu sein. Ich bin also dankbar und sehr glücklich, wenn ich darüber nachdenke." Das Abtreibungsdrama trägt den Titel „L'événement“, übersetzt: "Das Ereignis". Der Film erzählt von einer jungen Frau, die Anfang der 60er Jahre in Frankreich abtreiben möchte. Es ist der sechste Goldene Löwe der Festivalgeschichte, der an das Werk einer Filmemacherin geht. Auch im Vorjahr gewann eine Frau: Chloé Zhao mit „Nomadland“. Das Filmfestival von Venedig ist das älteste der Welt. Im diesjährigen Wettbewerb haben 21 Werke um die Preise konkurriert.

