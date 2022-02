STORY: Man kann es nicht sehen - aber ein Schatten liegt über dem Klassiker. Denn die Karnevalsfeiern in Venedig fanden am Donnerstag parallel zu den Angriffen Russlands auf die Ukraine statt. Davon wusste zum Zeitpunkt der Planung natürlich noch niemand etwas. Und so begingen die Venezianer zusammen mit den angereisten Touristen das launige Treiben in der Lagunenstadt und zeigten sich weitgehend unbeeindruckt vom Krieg in der Ukraine. Eigentlich sollte die Vorfreude über die abklingende Corona-Pandemie das traditionelle Fest bestimmen, nachdem der Karneval im vergangenen Jahr wegen der Pandemie abgesagt worden war. Gegen Ende des Monats März soll laut der italienischen Regierung der Corona-Notstand aufgehoben werden. In diesen Genuss wird der venezianische Karneval allerdings noch nicht kommen. Denn hier gehen die Festivitäten bis zum 1. März - zumindest für die Menschen, denen noch zum Feiern zumute ist.

