In der Regel treten die Hochwasser in Venedig immer in den Herbst- und Wintermonaten auf. Doch in der Lagunenstadt mussten sich Anwohner und Touristen schon am Wochenende mit knöchelhohem Wasser zufriedengeben. Gastronomen waren weniger begeistert. Unter solchen Bedingungen will sich niemand hinsetzen und bedienen lassen. Kinder hingegen wussten etwas mit dem Wasser anzufangen. Sie plantschten und tanzten in den Wassermengen herum. Nach Angaben der Stadtverwaltung sei der Wasserpegel am Samstagabend auf einen Meter angestiegen. Venedigs Hochwasser werden durch mehrere Faktoren verursacht. Zum einen steigt der Meeresspiegel durch die Gezeiten und zum anderen sinkt die Stadt selbst in den Boden. Eine Forschergruppe aus den USA und Italien hat in Langzeitmessungen herausgefunden, dass der Boden unter Venedig offenbar noch immer nicht zur Ruhe gekommen sei. Langsam, aber doch messbar, sinke Venedig demnach um etwa zwei Millimeter im Jahr. Die Lagunenstadt rüstet daher mit neuen Schutzwällen auf.

Mehr