In Venezuela verrotten derzeit Tausende Tonnen Obst und Gemüse auf den Feldern - und das, obwohl derzeit 9 Millionen Menschen in dem Land unterernährt sind. Grund sind Sanktionen der USA, durch die sich Benzin und Diesel extrem verteuert haben. Erntehelfer kommen nun nicht mehr auf die Felder und die Lebensmittel nicht mehr in die Städte. O-TON MARIA MARQUEZ, ANWOHNERIN: "Um die Lebensmittel zu transportieren, muss man einen Kanister kaufen, der sehr teuer ist. Es lohnt sich nicht. 20 Liter kosten 30 US-Dollar. Das Gemüse, das man transportiert, muss also mindestens 30 Dollar wert sein. Das ist das Problem." Obwohl der Treibstoff so teuer ist, bilden sich an den Tankstellen lange Schlangen. Und der Schwarzmarkt floriert. O-TON XIOMARA MENDOZA, ANWOHNERIN: "Der Mangel an Treibstoff macht uns das Leben schwer. Weil immer mehr in Dollar bezahlt wird, sind Lebensmittel extrem teuer. Für viele Sachen muss man in Dollar bezahlen. Zu der schlechten Versorgungslage kommen auch noch die Ausgaben für Benzin dazu. Denn das wird momentan sehr teuer verkauft." Viele Bauern verfüttern ihr Gemüse nun an Kühe, verschenken sie an Bedürftige oder lassen sie auf den Feldern verrotten. Die Regierung versucht nun, die maroden Raffinerien wieder instand zu setzen, und die Produktion hoch zu fahren. Die Ausrüstung dazu liefert der Iran.