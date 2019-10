Es war für manche sicher eine Überraschung, obwohl es auch viel Beifall gab am Donnerstag in New York: Trotz harscher Kritik vieler westlicher Regierungen ist die Regierung Venezuelas in den UN-Menschenrechtsrat gewählt worden, und zwar per geheimer Abstimmung. Damit hat der umstrittene Präsident Nicolas Maduro angesichts starken US-Widerstandes nach Ansicht von Beobachtern einen bemerkenswerten diplomatischen Erfolg erzielt. Den Platz in diesem UN-Gremium mit 47 Mitgliedern darf Venezuela ab Januar 2020 für drei Jahre einnehmen. Die 193 Mitglieder der Generalversammlung sollten zwei Sitze für Lateinamerika und die Karibik vergeben. Zur Auswahl standen Brasilien, Venezuela und Costa Rica. Brasilien erhielt mit 153 die meisten Stimmen, dann Venezuela mit 105 und schließlich Costa Rica mit 96 Stimmen. In der Hauptstadt Caracas bezeichnete Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza das internationale Votum für seine Regierung als "historisch": O-Ton: "Wir haben eine Menge anzubieten. Wir sind stolz, dass die Bolivarische Republik Venezuela erneut gewählt wurde in den UN-Menschenrechtsrat, und zwar zum dritten Mal." Ebenfalls in Caracas sagte Oppositionsführer Juan Guaido, der unter anderem von der US-Regierung und der Bundesregierung unterstützt wird, er weise diese Entscheidung der Vollversammlung zurück: O-Ton: "Wer sich mal überprüfen sollte, das sind die Vereinten Nationen. Wie kann ein Land gewählt werden, gegen das Untersuchungen wegen Menschenrechtsverletzungen laufen? Da gibt es ja einen der aussagekräftigsten Berichte in der Geschichte dieses Mechanismus. Wie kann man bei diesen Menschenrechtsverletzungen diesen Platz bekommen? Ein Platz, den derzeit ja Kuba innehat. Wir müssen das ganz klar überprüfen." Auch Deutschland wurde in den UN-Menschenrechtsrat gewählt, allerdings galt diese Wahl als Formsache, weil es für diesen Sitz keine Gegenkandidatur gab wie im Falle Venezuelas. Die US-Regierung wiederum hatte 2018 ihren Rückzug aus dem UN-Menschenrechtsrat erklärt.