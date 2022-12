STORY: Venezuelas Opposition hat am Freitag für die Absetzung des Interimspräsidenten Juan Guaidó gestimmt. Nach der Entscheidung der Versammlung betonte Guaidó allerdings, dass er dieses Vorgehen für sehr unklug halte. Die Delegierten von drei der vier wichtigsten Oppositionsparteien stimmten mit großer Mehrheit dafür, Guaidó abzusetzen und die Verantwortung für die Übergangsregierung in die Hände eines Komitees zu legen. Die Abgeordneten wollen mit diesem Schritt versuchen, eine gemeinsame Basis für die im Jahr 2024 geplanten Wahlen zu finden. Der selbsternannte Interimspräsident Guaidó ist seit 2019 das öffentliche Gesicht der zerstrittenen venezolanischen Opposition. Die Wahlen im Januar 2019 waren von Venezuelas Opposition als manipuliert kritisiert worden. Die USA und Dutzende andere Staaten wie Deutschland hatten daher damals die Wiederwahl von Präsident Nicholas Maduro nicht anerkannt. Nach Angaben von US-Behörden am Freitag, werden die Vereinigten Staaten die Opposition, die Versammlung und die Übergangsregierung allerdings weiterhin unterstützen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen haben in diesem Jahr über sieben Millionen Venezolaner ihr Land verlassen, um Armut, hoher Inflation und Lebensmittelknappheit zu entkommen.

