Nach dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo trauern Tierfreunde der Stadt und Tierpfleger auch am Donnerstag noch. (O-TON BESUCHERIN) "Ich musste mich an Dinge erinnern, wenn die Affen da gesessen haben, 'Massa' in der Nase gepopelt, mal den Finger irgendwo anders hingesteckt, geworfen, und wir mussten an die Seite gehen. (SCHNITT) Ich finde es sehr, sehr traurig." Petra Schwinn, Sprecherin des Zoos, sagte: "Wir haben geweint, wir haben die Nacht noch mal Revue passieren lassen und haben gestern schon gesagt, es wird eine interne Trauerfeier für uns geben, das ist ganz wichtig." Die ermittelnde Polizei war schon am Neujahrstag davon ausgegangen, dass der Brand von Papierlaternen ausgelöst worden war. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag informierte Polizeisprecher Gerd Hoppmann darüber, dass sich drei Frauen im Alter von 30 bis 60 Jahren für die Laternen verantwortlich erklärt hätten. Bei der Polizei waren zahlreiche Anrufe von Menschen eingegangen, die sogenannte Himmelslaternen dieser Art gezündet hatten. Da die Laternen, die das Affenhaus in Brand setzten, mit handschriftlichen Wünschen beschriftet waren, konnten sie jedoch eindeutig den drei Frauen zugeordnet werden. Diese hatten die Leuchten im Internet bestellt. Weder waren sie sich über den Schaden bewusst, den sie damit anrichten könnten, noch darüber, dass die Laternen bundesweit verboten sind. Ihnen droht nun eine Anklage wegen fahrlässiger Brandstiftung. (O-TON GERD HOPPMANN) "Ich muss dazu sagen, ich finde es sehr couragiert und da gehört etwas dazu, sich dann bei der Polizei zu melden und zu sagen, ja, ich glaube, wir sind dafür verantwortlich. Das finde ich hoch anständig und das hat meinen Respekt." Laut Sprecherin Petra Schwinn geht es den zwei Schimpansen, die das Unglück überlebt haben, den Umständen entsprechend gut. Sollte das abgebrannte Gehege ausreichend gesichert sein, soll der Krefelder Zoo schon am Freitag wieder öffnen. Allerdings: "Wir wollen natürlich möglichst einen Katastrophentourismus verhindern, denn das ist niemandem dienlich." Mängel am Brandschutz des Affentropenhauses soll es nicht gegeben haben. Insgesamt sind mehr als 30 Tiere dem Brand zum Opfer gefallen. Der Zoo bedankt sich für eine "überwältigende Welle an Mitgefühl und Hilfsangeboten" und hat ein Spendenkonto eingerichtet.