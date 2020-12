"Die Verbrennung des Teufels" hat in Guatemala Tradition. Und auch in diesem Jahr wurde der Brauch in der Nacht vom 7. Dezember gepflegt. Die Verbrennung findet vor dem katholischen Fest Mariä Empfängnis statt und gilt als Symbol der Reinigung. Sergio Alvizures gehört mit zu den treibenden Kräften in seinem Bezirk von Guatemala-Stadt: "Eine Figur wie die, die Sie hier hinter mir sehen, bauen wir seit fünf Jahren. Wir sind eine Gruppe von acht Leuten, alle befreundet. Ich kümmere mich um die Organisation, andere um die Gestaltung und die, die zuschneiden und bemalen. Wir sind eine Gruppe. Und unser Ziel ist es, die Tradition zu bewahren. Wir wollen, dass die Menschen, die hier im Gebiet wohnen, diesen aufrechterhaltenen Brauch, genießen können." Die Teufel werden aus Draht, Papier und Holz gebastelt. Mancherorts sind sie über 3 Meter hoch. Die Tradition markiert den Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten. Sie entstand kurz nachdem spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert das mittelamerikanische Land kolonisierten.

