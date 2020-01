Ein Vorfall, der sich in den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2019 in der Kinderklinik der Ulmer Uniklinik ereignet hat, hat jetzt für Aufsehen gesorgt. Damals litten fünf Früh- und Neugeborene fast gleichzeitig an lebensbedrohlichen Atemproblemen. Die Babys waren laut Polizei gemeinsam in einem Zimmer untergebracht. Weil das Personal sofort eingegriffen habe, seien die Atemprobleme der Babys nach bisherigen Erkenntnissen folgenlos geblieben. Als Ursache sei zunächst eine Infektion vermutet worden, die ausgeschlossen werden konnte. In den Urinproben aller Kinder seien jedoch Rückstände von Morphin festgestellt worden, obwohl zwei von ihnen laut Akten kein Morphin verabreicht worden war. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Christoph Lehr, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Ulm: "Und zur Morphin muss man wissen, dass ist ein stark wirkendes Opiat, das normalerweise zur Bekämpfung stärkster Schmerzen verabreicht wird. Es kann oral gegeben werden, es kann muskulär oder intravenös gegeben werden. Und das fatale an Morphin ist, dass es das Atemzentrum lähmt, das heißt atemdepressiv wirkt. Und genau diese Symptome haben die Ärzte bei diesen Frühgeborenen festgestellt." Die Ermittler durchsuchten in dieser Woche sechs Objekte von Personen, die im fraglichen Zeitraum Dienst auf der Frühgeborenenstation hatten. Dabei wurde in einem Spind in der Umkleide des Klinikums eine Spritze mit Muttermilch gefunden, die nach ersten Ergebnissen der kriminaltechnischen Untersuchung Morphin enthält. "Daraus hat sich natürlich ein Tatverdacht gegen die Pflegerin ergeben, der dieser Spind zugeordnet ist. Die wurde dann am selben Abend nach dem sie bereits aus der Vernehmung entlassen wurde, bevor dann das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung vorlag, vorläufig festgenommen. Sie hat auch Angaben gemacht. Aber sie werden Verständnis dafür haben, dass ich Details zu ihren Angaben, außer dass sie die Tat bestreitet, beim derzeitigen Ermittlungsstand nicht machen kann." Bei der verdächtigen Krankenschwester soll es sich um eine junge Frau handeln, weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Gegen sie wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen erlassen.