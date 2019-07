Aufregung in der Firmenzentrale von Facebook im kalifornischen Menlo Park. Dort hat das Unternehmen am Montag vier Gebäude evakuieren lassen. Zuvor soll das Nervengift Sarin in einer Sendung an den Internetriesen entdeckt worden sein. Dies berichten US-Medien unter Berufung auf die Feuerwehr. Zwei Personen seien in Kontakt mit einem Paket gekommen, das positiv auf eine giftige Substanz getestet worden sei, teilte der zuständige Brandinspekteur mit. Die beiden betroffenen Mitarbeiter zeigten bislang keine Symptome. Derzeit warte man auf das Ergebnis der Labortests. Auch das örtliche FBI soll in die Ermittlungen eingebunden sein. Mit Sarin wurden in der Vergangenheit Anschläge auf Menschen verübt, etwa 1995 in der U-Bahn von Tokio. Nach Berichten der UNO wurde Sarin auch im Syrienkrieg eingesetzt.