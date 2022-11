STORY: Nach dem Anschlag in Istanbul am Sonntag ist ein mutmaßlicher Bombenleger nach offiziellen Angaben festgenommen worden. Die Polizei habe eine Person, die die Bombe gelegt habe, verhaftet, zitierte die staatliche Agentur Anadolu auf ihrem englischsprachigen Twitter-Account am Montag den türkischen Innenminister Soylu. Mindestens sechs Menschen wurden getötet und 81 weitere verletzt, als am Sonntag eine Explosion eine belebte Fußgängerzone im Zentrum Istanbuls erschütterte. Die Detonation ereignete sich gegen 16 Uhr 20 Ortszeit. Diese Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten den Moment der Explosion. Die türkische Regulierungsbehörde schränkte die Fernsehberichterstattung über den Vorfall ein. Der türkische Präsident Erdogan sprach von einem Bombenanschlag, der nach Terrorismus rieche. Die Behörden würden die Hintermänner des Anschlags aufspüren. Versuche von "Terrorismus" gegen das türkische Volk seien zum Scheitern verurteilt, sagte er. Istanbul und andere türkische Städte waren in der Vergangenheit wiederholt von politisch motivierten Anschlägen militanter kurdischer oder islamistischer Gruppen erschüttert worden.

