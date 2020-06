Es sind ihre Existenzängste, auf die die Mitarbeiter der Fluggesellschaft Lufthansa und der Fraport AG am Freitag aufmerksam machen wollten. Hunderte kamen am Flughafen in Frankfurt zusammen, um für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu demonstrieren. 88.000 Angestellte seien laut Verdi bundesweit von Unsicherheit geplagt, was ihren Job und ihre Zukunft angeht. "Vergessen wird, dass hintendran Tausende von Menschen mit ihren Familien hängen. Das ist eine Sache, die ich finde, muss unbedingt auch gezeigt werden. Da hängen ganze Familien-Schicksale hinten dran. Es geht sowieso hier in letzter Zeit nur noch um Unternehmen und weniger darum, dass Unternehmen eigentlich Menschen sind." Die Unternehmen sollen Arbeitsplätze sichern, wenn sie in der Corona-Krise durch Steuergelder gestärkt werden, so die Gewerkschaft. Uwe Schramm vom Landesbezirk Hessen: "Das sind die Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten hier den Luftverkehr am Laufen halten und auf die muss man schauen. Nicht das Flugzeug ist das Kapital, nicht ein Abfertigungsgerät ist das Kapital, die Mitarbeiter sind das Kapital." Der Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele wehrt sich vor allem gegen die vorgesehene staatliche Aktienbeteiligung von 20 Prozent an Europas größter Fluglinie, die der Staat im Rahmen der Finanzspritze von bis zu neun Milliarden Euro erhalten soll. Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke dringt auf ein Mitbestimmungsrecht des Bundes bei der geplanten Rettung der Lufthansa. In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe plädierte er für eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes von derzeit zwölf auf 24 Monate.