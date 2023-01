STORY: Im Tarifstreit bei der Deutschen Post erhöht die Gewerkschaft Verdi mit bundesweiten Streiks den Druck. Allein in Nordrhein-Westfalen würden alle Brief- und Paketzentren bestreikt, sagten Sprecher der Gewerkschaft am Freitag. Thomas Großstück, Verdi: "Wir sind in Tarifverhandlungen mit der Deutschen Post für die Beschäftigten hier in Deutschland. Und wir hatten die zweite Verhandlungsrunde gestern und vorgestern, da hat die Post uns wieder kein Angebot gemacht. Wir fordern 15 %. Das ist bei der Inflation, die wir haben, letztes Jahr und dieses Jahr sehr angemessen. Die Kollegen brauchen das Geld, um ihren täglichen Bedarf decken zu können. Das sind überwiegend Menschen, die nicht so viel verdienen. Und da müssen wir jetzt Druck machen, damit wir in der hoffentlich in der nächsten Verhandlungsrunde ein Angebot bekommen, über das wir verhandeln können. Über das wir reden können. Dass unserer Forderung einigermaßen gerecht wird, damit die Kollegen in dieser Inflation weiterkommen können." Am Donnerstag war auch die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen dem Bonner Konzern und der Gewerkschaft ohne greifbare Ergebnisse geblieben. Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten in Deutschland bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Post hatte die Gehaltsforderung bereits mehrfach als realitätsfern abgewiesen.

