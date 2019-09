BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT O-TON LINUS STEINMETZ, SPRECHER VON FRIDAYS FOR FUTURE: "Wir streiken bereits über ein Dreivierteljahr. Wir haben bisher noch keine Veränderungen gesehen. Die Frustration spürt man in der Jugend. Und wir fordern eben jetzt am 20. 9. eine grundlegende Wende vonseiten der Bundesregierung. Dabei ist uns allen klar, dass wir keine Zeit mehr haben zum Zögern, und keine Zeit mehr für langsame Umsetzung von Zielen. So ist es zum Beispiel wichtig, dass wir kein Klima-Handels-System oder Zertifikats-Handels-System haben, das erst einmal drei Jahre braucht, um sich zu etablieren, sondern wir sofortigen Wandel brauchen, um das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können." O-TON FRANK BSIRSKE, VORSITZENDER DER GEWERKSCHAFT VERDI : "Gebäudewirtschaft, Landwirtschaft, Verkehr - das sind Sektoren, die einbezogen werden müssen, wie der Energiebereich, in ein Gesamtkonzept für den Klimaschutz, an dem es bisher komplett mangelt. Das eingefordert zu haben und die Politik gefordert zu haben, dass sie beim Klimaschutz aufs Tempo drückt, dafür haben sich die Fridays for Future eingesetzt und das ist richtig so. Das Klima zu schützen, dem Klimawandel entgegenzutreten, dieses Anliegen muss ein Anliegen von uns allen werden. Insofern ist sehr zu hoffen, dass der 20. September ein wichtiges Datum dafür ist, dass sich die Bewegung von einer Schüler-Bewegung zu einer gesellschaftlichen Bewegung ausweitet. Denn verdient hat sie das allemal."